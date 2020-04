Calciomercato Roma: si complica la pista Shaqiri. Sullo svizzero anche Siviglia e CSKA Mosca

Torna di moda Shaqiri in ottica Roma. Sullo svizzero classe '91, già accostato a gennaio al club giallorosso e in uscita dal Liverpool di Klopp a prezzi inferiori rispetto alla cifra di 30 milioni di cui si parla in Inghilterra, hanno messo gli occhi anche Siviglia e CSKA Mosca.

Oltre alla concorrenza, il club giallorosso deve fare i conti anche con lo stipendio di Shaqiri, che tra salario netto e sponsorizzazioni guadagna più di 6 milioni annui, cifra ritenuta elevata dalla Roma. Inoltre, l'ex Inter vorrebbe disputare la Champions League, attualmente però la Roma, col calcio fermo a causa della pandemia, è quinta in classifica.

(calciomercato.com)

