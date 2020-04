Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Bernard risponde alla notizia del possibile interessamento dei giallorossi: "È una bugia" (FOTO)

Nella giornata di ieri si era parlato di un possibile assalto della Roma a Bernard in caso di mancato riscatto di Mkhitaryan. Come riportano in Inghilterra, però, l’esterno brasiliano avrebbe respinto ogni affondo dei giallorossi dichiarando di voler rimanere all’Everton e giocarsi le sue carte con la squadra di Carlo Ancellotti. Lo stesso giocatore ha commentato la notizia di un interessamento dei giallorossi nei suoi confronti con un commento attraverso il proprio profilo Instagram: "È una bugia".

(liverpoolecho.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE