Arrivato in giallorosso nel 2018, acquistato dall'ex ds Monchi, Ante Coric si è trasferito nella passata finestra estiva di calciomercato in prestito all'Almeria, club di seconda divisione spagnola. Come riporta però il quotidiano, il club, complici i problemi fisici e la mancanza di fiducia del classe '97, vorrebbe rinegoziare con la Roma la cifra del riscatto del centrocampista, ritenendo eccessivi i 6 milioni di euro concordati.

(ideal.es)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE