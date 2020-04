Calciomercato Roma, dalla Spagna: interesse per Lemar dell'Atletico Madrid. Sul francese anche l'Arsenal

Col calcio giocato fermo a causa della pandemia, si muove il calciomercato. E in ottica Roma spunta un nuovo nome per rinforzare il reparto offensivo: si tratta di Thomas Lemar, esterno classe '95 in forza all'Atletico Madrid. I Colchoneros sono disposti a cedere il francese per recuperare parte dei 70 milioni di euro pagati nell'estate del 2018 al Monaco per portarlo a Madrid. Stando alle indiscrezioni del quotidiano spagnolo, oltre all'Arsenal di Arteta c'è da registrare l'interesse della Roma, che vorrebbe Lemar in prestito con diritto di riscatto.

(mundodeportivo.com)

