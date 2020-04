Calciomercato, Commisso: "Castrovilli resta alla Fiorentina, ha un contratto lungo"

TOP CALCIO 24 - Intervenuto ieri dagli Stati Uniti, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, oltre all'eventuale ripresa del campionato ("Ripartire il 4 maggio? È importante che il calcio riparta ma è anche importante tenere in considerazione la salute: non bisogna rovinare l'anno prossimo. Noi siamo nel mezzo di questa posizione, occorre procedere passo dopo passo. Quel che conta è non rovinare il futuro"), ha parlato anche del futuro dei due gioielli della Fiorentina, Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli, che piace anche alla Roma.

"Se entrambi restano? Castrovilli di sicuro, ha 4-5 anni di contratto. A Chiesa -le sue parole - ho promesso che se arriva l'offerta giusta e lui vuole andare via ci metteremo d'accordo. Penso comunque che la situazione a Firenze sia cambiata agli occhi di Federico e non solo e mi auguro che possano giocare tutti assieme per fare un campionato migliore".