Javier Pastore, in vista della prossima stagione, potrebbe lasciare la Roma. Come riporta il portale spagnolo, il trequartista sarebbe finito nel mirino del River Plate, che cerca un sostituto di Palacios finito al Leverkusen. Il club di Buenos Aires, per il centrocampo avrebbe messo gli occhi anche su Biglia del Milan e Aranguiz del Leverkusen.

(fichajes.net)

