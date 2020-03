Calciomercato Roma, ag. Veretout: "Il Napoli aveva chiesto il giocatore già a gennaio, ma potrebbe essere ceduto anche in estate"

Il mercato estivo è ancora molto lontano, ma alcune voci riguardo possibili cessioni iniziano già a circolare. Matteo Giuffredi, l'agente di Jordan Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma radiofonico "Si gonfia la rete" su Radio Marte in merito al suo assistito. Giuffredi non ha escluso una possibile partenza del francese per Napoli durante la prossima sessione di mercato estivo. Queste le sue parole.

“So che De Laurentiis ha chiesto Veretout già a gennaio, ma non c’era il tempo necessario per intavolare la trattativa. Non escludo che potrà approdare al Napoli la prossima estate. Anche la Roma è in grande fermento, e potrebbe verificarsi una rifondazione. Credo che Jordan sia sempre piaciuto anche ad Ancelotti, ma il suo acquisto avrebbe comportato l’uscita di Allan dalla rosa, quindi non se ne fece più nulla”.

(gonfialarete.com)

