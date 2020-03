Calciomercato Roma, ag. Hysaj: "Quasi impossibile che resti a Napoli"

RADIO PUNTO NUOVO - Nelle scorse sessioni di mercato il nome di Elseid Hysaj era rimbalzato in ottica Roma. Il difensore albanese, come ha ribadito l'agente Mario Giuffredi è sempre lontano da Napoli. Queste le sue parole:

“E’ un giocatore che per tre anni è stato il migliore in Serie A e, in questo periodo di campionato e coppe giocato con Gattuso, ha dimostrato di essere di alto livello. Ma è quasi impossibile resti al Napoli, non avranno mai una scortesia da parte mia alla società azzurra, ma è giusto superare le strade”.