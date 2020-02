Il calciomercato si è appena concluso e in uscita la Roma ha lasciato andare solo Florenzi e Antonucci. Con molta felicità da parte sua, Juan Jesus è rimasto nella Capitale, ma sembra non aver posato i biglietti aerei per lasciare la città. Il difensore brasiliano, infatti, è nel mirino di tre club russi: Rubin Kazan, Krasnodar e Lokomotiv Mosca.

(Tuttomercatoweb.com)