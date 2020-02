Prevista una nuova rivoluzione, in casa Roma, se non dovesse arrivare il quarto posto. Chi potrebbe salutare è senza dubbio Cengiz Under, con il Milan che in estate potrebbe sferrare l'attacco decisivo. In bilico anche il futuro di Chris Smalling, si complica il riscatto dallo United, con i rossoneri che restano alla finestra anche per il difensore.

(sportmediaset)