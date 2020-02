E' sempre in moto la macchina del calciomercato con la Roma che lavora in vista della prossima stagione. Nel mirino del club giallorosso, come riferisce il portale dedicato al calciomercato, c'è Jeremy Toljan, terzino del Sassuolo. Il tedesco classe 1994, in prestito dal Borussia Dortmund, avrebbe attirato anche l'interesse del Milan. Gli scout dei due club avrebbero osservato con attenzione le ultime prestazioni di Toljan.

(tuttomercatoweb.com)

