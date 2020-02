Si è da poco concluso il mercato di gennaio e la Roma pensa già ai rinforzi in vista dell'estate. Come scrive il portale di calciomercato, resta forte l'interesse per Ousmane Idrissi, esterno classe '96 già seguito negli scorsi mesi. Il giocatore dell'Az Alkmar in questa stagione ha segnato 12 gol e fornito 8 assist, ma su di lui ci sarebbe la forte concorrenza di Everton, West Ham e Leicester. Anche l'Ajax, inoltre, ha mostrato interesse.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE