Calciomercato, accordo Chelsea-Ajax per Ziyech: operazione da 45-50 milioni

Dall'Ajax al Chelsea: Hakim Ziyech è pronto a sbarcare in Premier League alla corte di Lampard. L'esterno marocchino classe 1993, vicino a vestire la maglia della Roma nell'estate del 2018 con Monchi ds salvo poi virare su Javier Pastore, ora si trasferirà al Chelsea per 45-50 milioni di euro bonus inclusi, come fa sapere su Twitter il giornalista Daniele Trecca.