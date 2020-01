Calciomercato Roma: Zidane tuona su Mariano Diaz: "Non ha minutaggio, potrebbe essere un problema"

In questi giorni si è da poco aperto il mercato di gennaio e Petrachi è alla ricerca di qualche giocatore per migliorare la rosa di Fonseca. Primo della lista è un vice Dzeko e uno dei nomi che risultano più caldi è quello di Mariano Diaz. Sull'attaccante del Real Madrid si è espresso Zinedine Zidane che, durante la conferenza stampa prepartita, ha mostrato preoccupazione circa la sua forma fisica aprendo al mercato: "Se partirà, non arriverà nessuno per sostituirlo. E’ un giocatore che non ha minutaggio e questo potrebbe essere un problema. Quello che posso dire è che tutti sono qui e si allenano, poi da oggi fino al 31 gennaio possono succedere molte cose".