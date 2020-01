Calciomercato Roma: torna di moda Junior Moraes per l'attacco

Torna di moda in ottica giallorossa il nome di Junior Moraes, attaccante brasiliano naturalizzato ucraino in forza allo Shakhtar Donetsk. La Roma resta interessata al classe '87, accostato già in estate ai giallorossi, come riferisce in un tweet il giornalista di RomaPress, John Solano. L'operazione è però difficile per gennaio, poiché legata all'eventuale partenza di Kalinic.

Inoltre, da segnalare anche l'interesse del Bologna dell'ex ds giallorosso Sabatini: la trattativa si è però arrestata alcune settimane fa dopo l'incontro con l'agente in Italia.

Roma remain interested in Junior Moraes of Shakhtar. A difficult operation for January that requires first the departure of Kalinić.

Bologna were also interested but negotiations stopped some weeks ago after Sabatini met with the agent of the Brazilian in Italy. @ASRomaPress

