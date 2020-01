Calciomercato Roma, si cerca di chiudere per Faraoni: contatti in corso con l'agente

Dopo la partenza di Florenzi, la Roma cerca un esterno basso. E come scrive su twitter il giornalista Nicolò Schira, il ds Petrachi starebbe tentando di chiudere in queste ultime ore il colpo Davide Faraoni. Contatti in corso con l'agente del calciatore del Verona, Mario Giuffredi.

