Calciomercato Roma, sfuma definitivamente Barisic: rinnovato il contratto con i Glasgow Rangers

Borna Barisic, terzino dei Glasgow Rangers, era stato un possibile obiettivo di mercato per la Roma. Il croato che sembrava conteso tra la corte dei giallorossi e il desiderio del proprio allenatore, Steven Gerrard, di rimanere, alla fine ha scelto di accontentare quest'ultimo. Il terzino ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club scozzese. L'annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram, con una fotografia nella quale si può leggere: "Sono così felice di aver affidato il mio futuro alla famiglia dei Ranger. Grazie al club, ai miei compagni di squadra e, soprattutto, ai fan per avermi fatto sentire così ben voluto qui e per avermi fatto giocare il mio miglior calcio. Il meglio deve ancora arrivare".