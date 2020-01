Calciomercato Roma, retroscena su Weigl: tentativo dei giallorossi prima del trasferimento al Benfica

E' ufficiale ormai dal 31 dicembre il passaggio di Julian Weigl dal Borussia Dortmund al Benfica per 20 milioni di euro. Sul centrocampista tedesco classe '95, in passato accostato più volte anche alla Roma e recentemente all'Inter, il quotidiano portoghese ha rivelato un retroscena di mercato: prima dell'approdo al Benfica, infatti, Roma e Valencia hanno tentato di inserirsi nella trattativa per accaparrarsi il giocatore. Nulla di fatto, però, con il tedesco che ha mantenuto la parola e si è trasferito in Portogallo.

(Record)