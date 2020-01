La Roma ha di fatto chiuso l'acquisto di Ibanez dall'Atalanta, in prestito oneroso a 2 milioni con riscatto tra 18 mesi a 8. Ma come riporta il portale di mercato, nella giornata di ieri il Bayer Leverkusen avrebbe provato a scippare il difensore ai giallorossi, offrendo 9 milioni all'Atalanta. Decisiva la volontà del ragazzo di restare in Italia.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE