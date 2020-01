Calciomercato Roma, retroscena Florenzi. Colloquio con Fonseca dopo il derby: il tecnico non gli ha dato garanzie tecniche

Dopo aver lasciato Trigoria, Alessandro Florenzi è ormai ad un passo dal Valencia. Come riporta l'emittente satellitare l'accelerata per la sua cessione sarebbe nata dopo il derby, quando il giocatore ha avuto un lungo e cordiale colloquio con Fonseca. Il numero 24 avrebbe chiesto spiegazioni al tecnico sul suo presunto like al commento "Florenzi vattene", smentito totalmente dal portoghese con la questione ora in mano alla polizia postale. Il laterale, inoltre, avrebbe chiesto all'ex Shakhtar garanzie tecniche, garanzie che l'allenatore non può garantire a nessun elemento della rosa. Difficilmente, quindi, dopo il prestito al Valencia, Florenzi tornerà alla Roma.

(sky sport)