Calciomercato Roma, per sostituire Zaniolo si pensa anche a De Paul

I piani della Roma sul mercato invernale si sono complicati ieri sera, quando Nicolò Zaniolo è stato costretto a lasciare il campo in seguito alla rottura del legamento anteriore del ginocchio destro. Petrachi ha iniziato subito a muoversi per trovare un sostituto e, come riportato da Nicolò Schira giornalista de La Gazzetta dello Sport, i giallorossi sarebbero interessati a Rodrigo De Paul, per cui l'Udinese chiede 35 milioni di euro. In alternativa ci sarebbero Politano dell'Inter e Suso del Milan.

