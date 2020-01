Il mercato della Roma continua a muoversi in questo ultimo giorno di trattative in uscita. Il ds Petrachi sta infatti valutando le squadre interessate a Mert Cetin, in grado magari di garantirgli un maggiore minutaggio. Su di lui è forte l'interesse dell'Hellas Verona che, come riportato dai cronisti, attenderà domani per sapere dalla società giallorossa se il difensore turco è disposto a partire a gennaio o meno.

(Sky Sport)