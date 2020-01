Calciomercato Roma, Juan Jesus resta in uscita: Fiorentina e Fenerbache alla finestra

Si muove il mercato dei difensori. Nonostante la possibile cessione di Cetin, e l'acquisto sempre più vicino di Ibanez, anche Juan Jesus resta in uscita dalla Roma. Come scrive il giornalista Nicolò Schira su twitter, infatti, Fiorentina e Fenerbache sarebbero interessate al giocatore. La Roma valuta il difensore brasiliano circa 8 milioni di euro.

#JuanJesus could leave #Roma in this month: #Fiorentina and #Fenerbahce are interested in him. Roma ask €8M to sell the brazilian player. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 16, 2020