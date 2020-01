Roma e Milan continuano a parlare. E dopo Suso in ottica giallorossa, si parla anche di Juan Jesus. La Roma, infatti, come riporta il portale di calciomercato, avrebbe offerto ai rossoneri Juan Jesus. I dirigenti milanisti, però, non sarebbero convinti di questa operazione. Intanto sul difensore brasiliano è sempre vigile la Fiorentina.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE