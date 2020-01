Sul mercato di gennaio al lavoro anche la Fiorentina per regalare almeno un rinforzo per reparto al neo tecnico Iachini. Se in attacco il profilo scelto è l'ex milanista Cutrone, in difesa oltre a Kevin Bonifazi del Torino, vicino però alla Spal, piace il romanista Juan Jesus, ora ai margini delle gerarchie dell'allenatore giallorosso Fonseca. A riferirlo è il quotidiano sportivo in edicola oggi.

(Gasport)