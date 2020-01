LIVE - Calciomercato Roma, il Valencia si defila per Villar: 'sì' del giocatore e dell'Elche ai giallorossi

La Roma continua a muoversi sul mercato. Petrachi è al lavoro per trovare rinforzi da dare a Fonseca per il finale di stagione. In particolare il ds starebbe cercando un centrocampista anche per sostituire l'assenza di Diawara. Il nome per questo ruolo sembra essere quello di Gonzalo Villar, centrocampista dell'Elche.

14.00 - come appreso dalla redaizone de LAROMA24.IT il giocatore è atteso nella Capitale tra domani e martedì per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

13.20 - Il ds giallorosso, come riportato da Filippo Biafora giornalista de Il Tempo, avrebbe trovato l'accordo con l'Elche e Gonzalo Villar per portare nella Capitale il centrocampista spagnolo. Su di lui insieme alla Roma c'era l'interesse del Valencia, che ha deciso però di non pareggiare l'offerta giallorossa, che si aggira sui quattro milioni di euro più uno di bonus.