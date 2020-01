Calciomercato Roma, Dani Olmo vicino al Barcellona: "Se c'è accordo tra i club, meglio andare via ora"

Al quotidiano sportivo catalano ha parlato Dani Olmo, centrocampista della Dinamo Zagabria, accostato in precedenza anche alla Roma, della possibilità di un ritorno al Barcellona, società in cui è cresciuto: "Non so se il Barcellona mi voglia adesso o al termine della stagione, è una cosa della quale si occupano i miei rappresentanti. Se ci sarà l’accordo tra i club, però, è meglio andare via ora", le sue parole.

"Il grande salto? Credo sia il momento, anche perché il mio obiettivo è andare agli Europei e sarà difficile farcela giocando solamente una competizione minore. E poi non voglio solo andare agli Europei, ma anche continuare a migliorare. Mi sento pronto per fare un passo in avanti", ha concluso il classe '98.

(lesportiudecatalunya.cat)

