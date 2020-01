Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Man United chiede 25 milioni di sterline per il riscatto di Smalling. L'inglese disposto a ridursi lo stipendio

Arrivato in estate e diventato presto colonna della Roma, ora il club giallorosso lavora al riscatto di Chris Smalling dal Manchester United. Nuovi aggiornamenti sono forniti dal tabloid inglese secondo cui i Red Devils chiedono 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) per cedere il cartellino del difensore. Petrachi, in contatto la scorsa settimana con il club inglese, ha finora offerto circa 13 milioni di sterline più 3,5 di bonus (15 milioni di euro più 4 di bonus): proposta però respinta al mittente. Anche Smalling, inoltre, sarebbe disposto a ridursi lo stipendio che guadagnerebbe a Manchester, stipendio pari a circa 130mila sterline a settimana.

La Roma, dal canto suo, vuole chiudere l'operazione con lo United il prima possibile per evitare l'inserimento di altri club.

(thesun.co.uk)

