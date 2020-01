Il Galatasaray continua il pressing sulla Roma per assicurarsi Mert Cetin, dopo che già nei giorni scorsi aveva provato un'offensiva, subito respinta dai giallorossi. Come scrive il portale turco, il club di Instanbul avrebbe offerto 850mila euro per un prestito di 18 mesi. Il difensore resta dunque un pallino per il tecnico Terim.

(takvim.com)

