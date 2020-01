Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Valencia ha 72 ore per decidere il futuro di Villar

Tra i nomi seguiti dalla Roma per il centrocampo, c'è quello di Gonzalo Villar, in forza all'Elche ma con parte del cartellino di proprietà del Valencia. Sembrava inizialmente che il destino dello spagnolo dipendesse dall'Elche, pronto a cedere il calciatore ai giallorossi, ma come scrive il portale iberico, il nuovo ds del Valencia starebbe tenendo sotto osservazione il giocatore. Il club ha 72 ore per decidere se esercitare il diritto di prelazione o meno. L'idea è quella di riscattarlo e lasciarlo in prestito all'Elche fino a fine stagione.

(plazadeportiva.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE