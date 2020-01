La Roma segue molto da vicino i giovani talenti della Lodigiani. La società giallorossa infatti dalla giornata di ieri ha deciso di mettere in prova il giovane centrocampista Lorenzo Isaia, classe 2002, che si allenerà a Trigoria. Roma e Lodigiani già in settimana si erano rese protagoniste con l'arrivo in maglia giallorossa dell'Under 17 Flavio Ciuferri.

