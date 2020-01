Calciomercato Roma: Antonucci piace al Vitoria Setubal. Sul classe '99 anche Crotone e Cremonese

Tra possibili arrivi e partenze. Oltre alle indiscrezioni che circolano sui rinforzi per puntellare la squadra di Fonseca, c'è chi invece potrebbe lasciare la Roma già in questa finestra di mercato: si tratta di Mirko Antonucci. Come riporta infatti il portale dell'esperto di calciomercato, l'attaccante classe '99 piace ai portoghesi del Vitoria Setubal, che ha contattato il club capitolino per sondare il terreno. Da segnalare anche l'interesse di alcune squadre di Serie B, in particolare Crotone e Cremonese.

(alfredopedulla.com)

