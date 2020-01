Calciomercato, Petagna: "Futuro? Non sono arrivate offerte, sono felice alla Spal"

SKY SPORT - Era stato accostato anche alla Roma come vice Dzeko, ai microfoni dell'emittente sportiva Andrea Petagna è tornato a parlare del suo futuro: "Mercato? Non so niente di questo, bisogna chiedere al mio procuratore. Non sono arrivate offerte, quindi sono felice alla Spal. Devo continuare così e migliorarmi", le sue parole al termine della vittoria contro l'Atalanta.