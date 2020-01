Calciomercato, fatta per Politano al Napoli: lunedì le visite mediche

Saltato lo scambio Spinazzola-Politano, ora l'esterno classe 1993 cresciuto nel vivaio giallorosso è pronto a trasferirsi al Napoli. Come riferisce l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Inter e Napoli hanno definito tutti i dettagli e dell'operazione, che non comprende Fernando Llorente, ipotesi circolata nei giorni scorsi.

Politano si trasferirà al Napoli in prestito per 18 mesi per 2,5 milioni di euro con riscatto fissato a 19 milioni più 2 di bonus, legati al raggiungimento dell'obiettivo Champions League e alle presenze. Inoltre, percepirà un ingaggio di 2,2 milioni più 300mila euro di premi. Lunedì, invece, sosterrà la visite mediche a Villa Stuart.

(gianlucadimarzio.com)

