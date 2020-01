Tra i nomi circolati per rinforzare l'attacco giallorosso anche Dries Mertens. Come riferisce però il portale dell'esperto di calciomercato, si è riaperto il dialogo tra il belga e il Napoli per il rinnovo contrattuale. Il classe 1987, in scadenza a giugno, vorrebbe infatti restare in azzurro. Da entrambe le parti arrivano segnali di pace.

(gianlucadimarzio.com)

