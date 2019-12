Calciomercato Roma, Petagna: "Io vice-Dzeko? Sarebbe un sogno, ma ora penso alla Spal"

SKY SPORT - Durante la cena di Natale della Spal, Andrea Petagna è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare, parlando anche dell'interesse della Roma nei suoi confronti:

Il rigore contro la Roma?

“So di essere un giocatore importante per la SPAL e mi sono assunto la responsabilità, è stato emozionante calciare un rigore a Roma. Sono contento per il gol, purtroppo non è servito”.

Interesse di tante squadre...

“Decide il presidente. Sono un giocatore che ha fatto 22 gol da quando è qui, devo tanto alla società e a Semplici che mi ha sempre dato fiducia. Sono contento qui, poi è chiaro che se arrivasse un’offerta importante la mia carriera ne parleremo. Per adesso non so niente, la mia testa è qui e al Torino”.

Sulla chiacchierata con Dzeko durante Roma-SPAL...

“Forse è l’attaccante più forte della Serie A, mi ha fatto una battuta, mi ha chiesto se avessi avuto paura nel tirare. Tutto questo fa esperienza”.

A Roma a fare il vice-Dzeko?

“Allenarsi con un campione del genere sarebbe un sogno, ma ora devo pensare alla SPAL, la società mi ha preso in un momento difficile e voglio fare bene qua, quello che accadrà dipende da tante cose”.