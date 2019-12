Ufficiale: il 2001 Silipo in prestito al Palermo (FOTO)

Con il mercato alle porte anche qualche giovane talento della Roma Primavera di Alberto De Rossi potrebbe salutare Trigoria. E' il caso di Andrea Silipo, esterno classe 2001, che come riferisce il quotidiano è vicino al trasferimento in prestito al Palermo, che milita in Serie D. L'esterno, che può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco, è pronto a rinforzare la rosa di Pergolizzi.

(palermo.repubblica.it)

Come mostrato dalla società rosanero su Twitter, Silipo ha firmato il contratto con i rosanero ed è dunque un nuovo giocatore del Palermo.