È sempre in bilico il futuro di Alessandro Florenzi con la maglia della Roma. Come riferisce Ilario DI Giovambattista, direttore dell'emittente radiofonica, il capitano giallorosso avrebbe avuto un fitto colloquio con il tecnico Fonseca, chiedendo garanzie tecniche. Se non dovesse rientrare nei piani del portoghese, alla finestra ci sono Sampdoria e Fiorentina, con Ranieri e Montella in forte pressing sul giocatore.

(Radio Radio)