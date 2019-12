Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: l'Everton di Ancelotti pensa a Nzonzi per gennaio

Potrebbe essere Carlo Ancelotti, fresco manager dell'Everton, a risolvere uno dei problemi di mercato della Roma che, con ogni probabilità, a gennaio dovrà trovare una nuova sistemazione a Nzonzi, finito ai ferri corti con l'ambiente Galatasaray dopo pochi mesi. Stando a quanto scrivono in Inghilterra, l'obiettivo di Ancelotti per gennaio sarebbe portare con sé Zielinsky, per il quale servirebbe un investimento da oltre 40 milioni di euro.

Tra i nomi dei possibili obiettivi per il centrocampo, però, c'è anche Nzonzi, acquistato dalla Roma nell'estate 2018 per 30 milioni.

(express.co.uk)

