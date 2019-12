Calciomercato Roma, dalla Spagna: Vinicius in partenza. Anche i giallorossi e l'Inter sul brasiliano

Arrivato come futuro craque del calcio mondiale, il futuro di Vinicius Junior al Real Madrid sembra ora incerto. Dopo l'esclusione dal 'clasico', il brasiliano classe 2000 sembra essersi convinto a lasciare le merengues. Per lui c'è già la fila in Premier, con 5 squadre pronte a lottare per averlo: dal Manchester United al Chelsea, passando per Wolverhampton, Tottenham ed Arsenal. In più c'è il Psg mentre in Italia vengono segnalate la Roma e l'Inter come squadre interessate ad entrare in trattativa col Real.

(El Desmarque)