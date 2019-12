Calciomercato Roma, Commisso: "Kalinic alla Fiorentina? Conosco la sua storia, ma vorrei vedere Pedro in campo"

RADIO BRUNO - All'emittente radiofonica ha parlato Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, anche delle prospettive di mercato: negli ultimi giorni si è parlato infatti di un interesse dei viola per l'attaccante giallorosso Kalinic. "Sono al corrente di tutto, conosco la sua storia - ha dichiarato sul possibile ritorno del croato alla Fiorentina -. Sono curioso di vedere in campo Pedro, ma deve accettare le decisioni del tecnico che ha le sue responsabilità. Vediamo se rimarrà a Firenze o meno, per il momento non ho parlato con Pradè, con nessuno. A gennaio prenderemo una decisione con Pedro e con altri giocatori che possono arrivare alla Fiorentina", ha concluso.