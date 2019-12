Calciomercato, De Rossi supera i problemi fisici: il centrocampista verso la permanenza al Boca Juniors

Si va verso la permanenza in Argentina per Daniele De Rossi, trasferitosi al Boca Juniors nel corso dell'ultima sessione di calciomercato in seguito alla scadenza di contratto con la Roma. Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare, infatti, l'ex capitano giallorosso avrebbe superato i problemi muscolari che lo avevano limitato nel corso degli ultimi mesi e ne messo in dubbio la permanenza in maglia Xeneize. Attualmente il centrocampista d'Ostia si trova a Roma, dove trascorrerà le vacanze natalizie. Il suo rientro a Buenos Aires è previsto per il 25 gennaio.

(Fox Sports)