Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Zaniolo potrebbe partire a gennaio. Tottenham, Manchester United e PSG sul giocatore

Il mercato di gennaio si avvicina e i nomi cominciano ad accumularsi sui taccuini dei direttori sportivi. Alcune squadre, soprattutto inglesi, sono alla ricerca di un rinforzo e sembrano aver messo gli occhi su Nicolò Zaniolo. Secondo il tabloid d'oltremanica, il numero 22 giallorosso potrebbe lasciare Trigoria nella finestra di mercato invernale. Le destinazioni per ora sono tre e sono Tottenham, Manchester United e Paris Saint-Germain. Petrachi, oltre a valutare i talenti di altre squadre, come Barisic, dovrà stare attento anche a quelli che già sono presenti in giallorosso.

(bbc.com)

