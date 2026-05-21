Roma Primavera, ecco gli 11 titolari dei playoff Scudetto contro il Bologna

Dentro o fuori. La Roma Primavera si gioca questa sera l’accesso al prossimo turno dei playoff Scudetto nella sfida contro il Bologna, in programma alle 18:00 al Tre Fontane. Una gara secca, senza margine d’errore, per continuare a inseguire il sogno tricolore davanti al proprio pubblico. Attraverso i propri canali ufficiali, la Roma ha reso nota anche la formazione scelta da Guidi per il match:
De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Marchetti, Bah, Panico, Cama; Di Nunzio, Almaviva; Arena
? Alle 18 affrontiamo il Bologna al Tre Fontane, gara unica dei playoff Scudetto!
1⃣1⃣ De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Marchetti, Bah, Panico, Cama; Di Nunzio, Almaviva; Arena
Forza ragazzi! ?#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/F8mBI5Va1D
— AS Roma (@OfficialASRoma) May 21, 2026