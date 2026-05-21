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Roma Primavera, ecco gli 11 titolari dei playoff Scudetto contro il Bologna

21/05/2026 alle 17:47.
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Dentro o fuori. La Roma Primavera si gioca questa sera l’accesso al prossimo turno dei playoff Scudetto nella sfida contro il Bologna, in programma alle 18:00 al Tre Fontane. Una gara secca, senza margine d’errore, per continuare a inseguire il sogno tricolore davanti al proprio pubblico. Attraverso i propri canali ufficiali, la Roma ha reso nota anche la formazione scelta da Guidi per il match:

De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Marchetti, Bah, Panico, Cama; Di Nunzio, Almaviva; Arena