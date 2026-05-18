Roma Primavera, ad Arena il premio di giocatore rivelazione del campionato. L'attaccante: "Non dimenticherò mai il gol al Torino. Sono cresciuto molto" (VIDEO)

Antonio Arena, giovanissimo attaccante della Roma Primavera, è stato premiato oggi come giocatore rivelazione del campionato giovanile. L'ex Pescara, autore di 11 gol e 4 assist (considerando lo storico centro messo a segno in Coppa Italia contro il Torino con i grandi), ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia. Ecco le sue parole.

Il tuo idolo?

"Il mio idolo è sempre stato Ronaldo Il Fenomeno".

Il 13 gennaio arriva l'esordio in prima squadra con gol. Che emozioni hai provato?

"Quella è stata una serata speciale, non la dimenticherò mai. Non ho pensato molto in quel momento; sono stato molto contento, sono entrato, ho giocato, ho fatto gol. Sono molto felice di ciò e come ho detto prima sono grato di giocare, grazie alla fiducia della Roma e della società. Si tratta del mio primo anno qui, sento di essere cresciuto tanto grazie a tutto lo staff e ai miei compagni di squadra".



