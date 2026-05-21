Primavera, Roma-Bologna 0-0: segui la partita live

La Roma Primavera si gioca una fetta importante della propria stagione. Al Tre Fontane, i giallorossi affrontano il Bologna nella gara secca valida per i playoff Scudetto: novanta minuti, senza possibilità di appello, per continuare la corsa al tricolore. Davanti al proprio pubblico, i ragazzi di Guidi cercano un successo pesante per proseguire il cammino nella fase decisiva del campionato.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Marchetti, Bah, Panico, Cama; Di Nunzio, Almaviva; Arena
A disposizione: Zelezny, Litti, Della Rocca, Mirra, Arduini, Morucci, Scacchi, Lulli, Maccaroni, Paratici, Carlaccini, Forte
Allenatore: Guidi
BOLOGNA (4-3-2-1): Happonen; Saputo, Castaldo, Lai, Francioli, Papazov, Nesi, Toroc, Negri, Tomasevic, N’Diaye.
A disposizione: Franceschelli, Gnudi, Ravaglioli, Nordvall, Tupec, Armanini, Badori, Pantraleoni, Juku, Alvarado, Lo Monaco
Allenatore: Morrone
Arbitro: Nicolò Dorillo Assistenti: Robilotta-Tagliaferro
Marcatori:
Ammoniti: Terlizzi
CRONACA
primo tempo
19' - Punizione dal limite di Almaviva che cerca il primo palo, palla di poco fuori dallo specchio
17′ - Cross di Marchetti dalla destra e girata di testa di Bah al limite dell’area piccola con Happonen che blocca
15' - ammonito Terlizzi
9′ - lancio di N’Diaye in avanti ma la palla arriva direttamente nelle mani di De Marzi
8' - cambio forzato per il Bologna, esce Francioli entra Tupec