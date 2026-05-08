Primavera, Guidi: "Affrontiamo una squadra forte, sarà un bel test per i ragazzi"

L'allenatore della Roma Primavera, Federico Guidi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro il Sassuolo in programma sabato alle 15:00 allo stadio Tre Fontane. Ecco le sue parole:

Hai sempre dato priorità alla crescita dei ragazzi, come si evince anche dal fatto che alcuni giovani sono stati ceduti a gennaio, come Romano e Sangaré. Puoi parlarne meglio?

«Abbiamo sempre pensato alla crescita dei ragazzi e non ai risultati immediati. Romano e Sangaré erano dei valori assoluti nel campionato, ma abbiamo pensato alla loro crescita, mandandoli a fare esperienze con i grandi. Abbiamo anche dato la possibilità a chi aveva avuto meno minutaggio di giocare altrove con più continuità. Nelle prime sei posizioni siamo la squadra con l'età media più giovane, ed è una grande soddisfazione».

Qual è il prossimo obiettivo della squadra ora che è stato raggiunto il primo?

«Il primo obiettivo è stato raggiunto e ora vogliamo il miglior posizionamento nei play-off, cercando di andare il più avanti possibile. Mantenere la quarta posizione è fondamentale, perché permetterebbe di giocare il play-off al Tre Fontane. I dettagli nelle fasi finali fanno la differenza, e il doppio risultato in partite secche è un bel vantaggio».

Quanto è importante affrontare il Sassuolo con la giusta mentalità?

«Affrontiamo una squadra forte, che ha vissuto una stagione in difficoltà, ma ogni stagione è diversa e arrivare a un obiettivo difficile, come la salvezza, aiuta a crescere mentalmente. Il Sassuolo sarà affamato e motivato, e troveremo una squadra che si è ripresa e migliorata. Sarà un bel test dal punto di vista mentale per i nostri ragazzi, e vogliamo affrontarlo al massimo delle nostre potenzialità».

? Domani alle 15:00 c'è Roma-Sassuolo al Tre Fontane



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?️ L'intervista a mister Guidi alla vigilia del match#ASRoma #Primavera1 pic.twitter.com/x86B7Qbrri — AS Roma (@OfficialASRoma) May 8, 2026



