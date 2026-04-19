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Primavera, LAZIO-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Maccaroni vicino al gol

19/04/2026 alle 12:48.

Alle 13:00 la Roma di Federico Guidi scende in campo contro la Lazio per un delicato derby. Il tecnico giallorosso ha deciso di puntare sul tridente formato da Almaviva, Maccaroni e Arena. In campo dal 1 anche Bah, al centro del campo al fianco di Panico.

TABELLINO

LAZIO - D'Alessio; Ciucci, Santagostino, Gelli; Bordoni, Serra, Farcomeni (45' Battisti), Canali, Ferrari; Pernaselci, Przyborek.
A disp.: Bosi, Calvani, Sulejmani, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Iorio, Cangemi, Sana Fernandes
All. Francesco Punzi

ROMA - De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Marchetti, Panico, Bah, Cama; Almaviva, Maccaroni; Arena
A disp.: Zelezny, Di Nunzio, Della Rocca, Mirra, Zinni, Arduini, Morucci, Lulli, Guaglianone, Paratici, Forte
All. Federico Guidi

Arbitro: Ubaldi. Assistenti: Tini Brunozzi - Lauri

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

70' - Roma pericolosa! Maccaroni vicino al gol con un sinistro dalla distanza.

45' - Inizia la ripresa.

Primo tempo

45' - Termina il primo tempo.

39' - Roma pericolosa. Cama colpisce su assist di Almaviva, ma D'Alessio si oppone.

28' - I padroni di casa continuano a tenere il pallino del gioco.

15' - Lazio vicina al gol. Serra di testa colpisce il palo su cross di Przyborek.

9' - La Lazio al momento controlla il match. Potenzialmente pericoloso Przyborek, interviene Terlizzi.

1' - Match al via.