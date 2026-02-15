Primavera, INTER-ROMA 2-6: dominio giallorosso e primo posto guadagnato

Dopo essere stati eliminata dal Parma in Coppa Italia, la Primavera di Federico Guidi vince e convince contro l'Inter di Carbone. Partita difficile per l'Inter, indubbiamente penalizzata dall'espulsione di Kukulis, che ha lasciato i suoi in dieci dal 50'. Roma che con questa vittoria si prende il primo posto in campionato con 44 punti, secondo il Parma a 43, terza la Fiorentina a 42, che però deve ancora giocare con il Verona (oggi, alle ore 15:00)
Il Tabellino
ROMA: Zelezny; Mirra, Seck, Terlizzi; Carlaccini (86' Tumminelli), Panico, Bah (86' Arduini), Litti (59' Zinni); Maccaroni (69' Forte), Almaviva (69' Di Nunzio); Arena
A disp.: Di Salvatore, Tumminelli, Di Nunzio, Zinni, Arduini, Belmonte, Morucci, Scacchi, Paratici, Bonifazi, Forte.
All.: Guidi.
INTER: Taho; Ballo, Mackiewicz (57' Carrara), Bovio, Marello; Venturini, Cerpelletti (79' La Torre), Mancuso (57' Jakirovic); Zouin (74' Vukoje), Kukulis, Pinotti (74' Putsen).
A disp.: Pentima, Farronato, Della Mora, Putsen, El Mahboubi, La Torre, Nenna, Vukoje, Williamson, Carrara, Jakirovic.
All.: Carbone
Reti: 9',42' Zouin, 12' Bah, 18' Litti, 36' Almaviva, 70' Di Nunzio, 78' Arena, 90'+2' Forte
Espulsi: Kukulis
Ammoniti: Mackiewicz, Bah, Litti, Cerpelletti, Terlizzi
LA CRONACA DELLA PARTITA
SECONDO TEMPO:
90'+2' - GOOOL DELLA ROMA. Arena serve Forte che tutto solo non può sbagliare.
90' - 3' di recupero.
86' - Escono Carlaccini e Bah entrano Tumminelli e Arduini.
79' - Esce Cerpelletti entra La Torre.
78' - GOOOL DELLA ROMA. Ancora protagonista Di Nunzio che si inserisce benissimo dentro l'area, lascia la palla per Arena che raccoglie e la piazza sotto l'incrocio
76' - Ci prova subito Putsen che conquista un calcio d'angolo.
74' - Escono Zouin e Pinotti entrano Vukoje e Putsen.
70' - GOOOOOOL DELLA ROMA. Di Nunzio orchestra un uno-due con Arena, il neoentrato si presenta davanti a Taho e non sbaglia.
69' - Escono Maccaroni e Almaviva entrano Forte e Di Nunzio.
67' - Fallo di Carlaccini su Pinotti. Punizione per l'Inter dalla destra.
66' - Zouin scappa a Terlizzi che lo ferma con le cattive. Giallo per il giocatore giallorosso.
65' - Arena allarga per Zinni, passaggio fuori misura.
64' - Fallo a centrocampo di Bovio su Almaviva.
61' - Palla in profondità per Pinotti e Mirra con l'aiuto di Seck riescono a contenerlo.
60' - Roma forte del vantaggio e dell'uomo in più cerca di abbassare i ritmi della gara.
59' - Esce Litti entra Zinni.
57' - Escono Mancuso eMackiewicz entrano Jakirovic e Carrara.
55' - Arena prova a controllare un pallone difficile, la difesa di casa riesce a recuperare il possesso di palla.
53' - La Roma fa girare palla sulla destra, Carlaccini arriva al cross e Mackiewicz mette in angolo.
50' - Rosso per Kukulis per una gomitata su Terlizzi.
48' - Punizione battuta male con Litti che viene fermato in ripartenza. Giallo per Cerpelletti
47' - Intervento duro di Litti su Zouin, l'arbitro estrae il cartellino giallo.
45' - Inizia il secondo tempo. Primo possesso per la Roma.
PRIMO TEMPO:
45'+2' - Finisce il primo tempo.
45'+1' - Vicino al pareggio l'Inter: Marello crossa dalla sinistra e trova Kukulis che di testa va vicinissimo al pareggio.
45' - 2' di recupero.
42' - GOL dell'Inter. Seck sbaglia i tempi per colpire di testa e Zouin ne approfitta, vola in area di rigore, si libera di Mirra e infila la palla sotto le gambe di Zelezny.
40' - Cross insidioso di Diallo che trova la testa di Mancuso, il giocatore nerazzuro disturbato non inquadra lo specchio di porta.
36' - GOOOOOOOL DELLA ROMA. Almaviva serve Litti, che crossa in area, Arena lavora un gran pallone e lo appoggia a rimorchio per Almaviva, che insacca sul primo palo.
35' - Scontro tra Ballo e Almaviva con il giocatore giallorosso che rimane a terra.
35' - Carlaccini recupera un bel possesso, ma arrivato sulla trequarti sbaglia il passaggio per Maccaroni.
32' - Ancora pericolosa la Roma con Litti che stavolta crossa in area, con la difesa nerazzurra che riesce a liberare l'area.
30' - Ci prova Panico dal limite dell'area, tentativo deviato in angolo.
29' - Fallo di Mackiewicz su Maccaroni.
27' - Ancora la Roma pericolosa con Maccaroni che colpisce la traversa.
26' - La Roma in questa fase della partita è padrone del campo.
23' - L’Inter prova a sfondare sulla sinistra con Pinotti, che mette un cross, la palla arriva a Venturini che, dal limite, tenta la conclusione in area. Bah devia il tiro e l’azione si chiude con un fallo in attacco e punizione per la Roma.
18' - GOOOOOOOL DELLA ROMA. Almaviva serve Litti sulla corsia mancina, l’esterno giallorosso non trova compagni in area e calcia di sinistro da posizione defilata e complice un errore di Taho, trova la rete del vantaggio.
16' - Ballo serve sulla corsa Kukulis che arriva al tiro, ottima uscita di Zelezny che tocca quanto basta per mandare la palla in angolo.
16' - Carlaccini difende palla e subisce un fallo da Pinotti.
14' - Bah ferma Ballo, scatta il giallo anche per lui.
12' - GOOOOOL DELLA ROMA. Dagli sviluppi di calcio d'angolo Panico crossa dalla destra e trova la testa di Bah che batte Taho.
12' - Ci prova ancora Almaviva che mira il primo palo e trova ancora pronto Taho.
10' - Espulso il team manager della Roma.
9' - GOL dell'Inter. Alla prima vera occasione l’Inter sblocca la partita: Zouin parte in contropiede e va al tiro, con Zelezny messo fuori causa da una deviazione di Litti.
8' - Bah serve in area Almaviva, provvidenziale l'intervento di Bovio che devia il tiro in angolo.
7' - Cross di Almaviva ma il passaggio è fuori misura.
6' - Punizione dalla destra battuta in area con Kukulis che allontana.
6' - Altro fallo di Mackiewicz stavolta su Maccaroni e scatta il primo giallo della partita.
5' - Mackiewicz ferma fallosamente Panico.
4' - Marello lascia partire un cross rasoterra, facile presa per Zelezny.
1' - Maccaroni ruba palla a Mackiewicz e davanti a Taho non riesce a trovare l'angolo vincente. L'estremo difensore di casa si allunga e mette in angolo.