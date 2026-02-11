Clicky

Coppa Italia Primavera, ROMA-PARMA 0-0: segui in tempo reale. Carlaccini vicino al gol (VIDEO)

11/02/2026 alle 13:52.
primavera

Appuntamento da dentro o fuori per la Roma Primavera di mister Guidi. I giallorossi, infatti, dopo aver eliminato il Monza agli ottavi, se la vedranno contro il Parma in questi quarti di finale.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Nardin (11' Carlaccini), Panico, Bah, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Morucci. A disp.: Di Salvatore, Tumminelli, Almaviva, Zinni, Arduini, Scacchi, Troiani, Maccaroni, Paratici, Calaccini, Forte.
All. Federico Guidi

PARMA: Astaldi; Mena, Conde, Varali, Marchesi; Konaté, Tigani, Diop; Avramescu, Mikolajewski, Cardinali. A disp.: Mazzocchi, D'Intino, Pajsar, Castaldo, Balduzzi, Gemello, Diallo, Opoku, Chimezie, Semedo, Sartori.
All. Nicola Corrent

Arbitro: Alessandro Silvestri. Assistenti: Paolo Di Carlo - Ludovico Esposito

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo:

20' - Della Rocca serve Carlaccini, l'esterno mira il primo palo e Astaldi si esalta ed evita il gol.

10' - Nardin sbaglia il retropassaggio e Mikolajewski si presenta davanti a De Marzi che esce e ipnotizza l'attaccante.

10' - Poche emozioni in questo avvio

1' - Match al via

PREPARTITA

13:50 - Questo l'11 scelto da mister Guidi. Squadra in campo per il riscaldamento.